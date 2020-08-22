Строители РЖД приступили к монтажу пролетных строений обрушенного под Мурманском моста

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22.08.2020, 14:08, Новости дня

Специалисты ОАО «РЖД» приступили к надвижке пролетных строений на береговые опоры рухнувшего под Мурманском железнодорожного моста через реку Кола, сообщила пресс-служба Мурманского отделения Октябрьской железной дороги.

«Строители приступили к операции по надвижке пролетных строений на береговые опоры. Ранее собранные пролеты моста будут установлены на постоянные опоры. Надвижка проводится при помощи специальных гидротолкателей и домкратов, которые осуществляют перемещение конструкций по специально проложенным накаточным устройствам со скоростью около одного метра в час», – передает сообщение ТАСС.

Отмечается, что выполнение работ займет неделю. Длина пролета, который будет перемещаться, составляет 111 метров.

Напомним, 1 июня на участке между городом Кола и поселком Молочный в Мурманской области рухнул железнодорожный мост. В результате оказалось перерезано железнодорожное сообщение с Мурманском и его портами. В РЖД пояснили, что введен временный запрет на погрузку всех грузов в адрес Мурманского транспортного узла.

Президент РФ Владимир Путин поручил перебросить личный состав и спецтехнику железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения.

5 июня военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной в Мурманской области.

19 июня в Мурманск вышел первый грузовой состав после обрушения моста.



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