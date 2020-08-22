Ученые создали алгоритм выявления заболеваний сердца по селфи

22.08.2020, 13:53, Разное

Врачи после отправки пользователем своего селфи смогут определять наличие заболеваний сердца. Этот способ может стать самым простым и бюджетным для диагностики подобных патологий.

Компьютерный алгоритм машинного обучения способен обнаружить ишемическую болезнь сердца. Для этого ему нужно провести анализ четырех снимком лица пациента. По словам авторов технологии, алгоритм требует дальнейшего тестирования на более крупных группах испытуемых, однако уже сейчас его можно использовать в качестве диагностического инструмента.

Определенные черты лица указывают на повышенный риск развития патологий сердца. Речь идет о морщинах, складках мочки уха, отложении холестерина под кожей, в особенности вокруг роговой дуги и век, седина волос.

Ученые сделали очередной шаг к разработке действенного инструмента, работающего на базе ИИ. Он может применяться в отношении пациентов больниц и тех, кто проходит лечение дома, но находится на связи с доктором.