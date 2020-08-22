 

В авиакатастрофе в Южном Судане погибли 17 человек

22.08.2020, 13:48, Новости дня

В результате падения грузового самолета после вылета из столицы Южного Судана Джубы погибло минимум 17 человек.

«Спасен лишь один человек, его доставили в больницу. Мы насчитали двоих погибших членов экипажа и еще 15 человек, находившихся на борту самолета», – сказал очевидец происшествия Джзоеф Майон, передает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

Он отметил, что самолет упал на землю, недалеко от городского квартала.

Ранее сообщалось, что самолет разбился в районе аэропорта. На борту был экипаж и несколько сопровождавших груз людей. Борт направлялся в горда Вау и Авейль.



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