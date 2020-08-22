Навального доставили в берлинскую клинику Шарите. Проводится обширная диагностика

22.08.2020, 13:20, Новости дня

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили на медицинском самолете в Германию, об этом сообщает Bild.

Издание отмечает, что самолет, вылетевший из Омска, приземлился в военной зоне берлинского аэропорта Тегел в 8.46 по местному времени. В клинику Шарите Навального перевезли на реанимобиле в сопровождении колонны полицейских. Российского оппозиционера сопровождали парамедики вооруженных сил ФРГ.

“В настоящее время проводится обширная медицинская диагностика. После прохождения обследований и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения”, – сообщили в медицинском центре университета Шарите.

С Навальным в Берлин вылетела его жена Юлия.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

21 августа жена Навального сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются “отдавать” политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и “Медузы” информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ.

Житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке “сдвинулись с мертвой точки”.

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Об этом пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила в Twitter.