 

Модель BMW M5 может стать мощным электрическим седаном

22.08.2020, 13:15, Новости дня

Популярный седан BMW M5 в скором времени может получить электрическую модификацию.

В частности, автомобиль может одновременно получить три электрических установки, суммарная мощность которых достигнет 1000 л.с. В базовом исполнении BMW M5 получит гибридную силовую установку на 750 л.с. Также предполагается, что аналогичный агрегат в скором времени появится на BMW X8 M.

Также следует отметить, что новинка построена на архитектуре CLAR. Достоинством нового седана станет то, что автомобиль сможет преодолеть без подзарядки до 700 километров. Речь идет о полноприводной модификации седана. Более точные характеристики будут озвучены ближе к дате официального выхода.



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