 

Новый кроссовер Haval H6 станет купеобразным в версии H6x

22.08.2020, 13:15, Новости дня

Известная китайская марка Haval объявила о скором выходе нового недорогого кроссовера Haval H6.

В свою очередь, говорить об уходе остальных модификаций модели пока рано, так как их выход состоялся совсем недавно. Предполагается, что бюджетный кроссовер H6 получит аналогичный дизайн кузова, однако некоторые элементы позволят все же отличить новинку. Эксперты прогнозируют, что технические характеристики автомобиля H6 окажутся иными.

Инсайдеры ранее указали, что здесь под капотом могут установить 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 169 л.с. Также указано, что новый кроссовер H6 получит 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Остальные детали пока удерживаются в тайне от публики.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / В мире за сутки COVID-19 выявили у 284 тыс. человек. Это абсолютный антирекорд

21.07 / В споре о семилетнем бюджете ЕС победили «бережливые» страны

21.08 / Пашаев отреагировал на отказ Ефремова от его услуг

29.07 / Российское посольство возобновило выдачу виз гражданам Турции

16.07 / Собянин указал на риск повторного введения карантина в Москве

08.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

21.08 / Путин направил приветствие участникам летнего образовательного форума «Рубеж»

18.08 / В мире: Лукашенко сделал оппозиции предложение

25.07 / Создана нейтрализующая коронавирус маска

23.07 / В Харькове задержали мужчину, заявившего о неправдивом захвате заложников. Ему грозит до шести лет тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска