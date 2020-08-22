Новый кроссовер Haval H6 станет купеобразным в версии H6x

22.08.2020, 13:15, Новости дня

Известная китайская марка Haval объявила о скором выходе нового недорогого кроссовера Haval H6.

В свою очередь, говорить об уходе остальных модификаций модели пока рано, так как их выход состоялся совсем недавно. Предполагается, что бюджетный кроссовер H6 получит аналогичный дизайн кузова, однако некоторые элементы позволят все же отличить новинку. Эксперты прогнозируют, что технические характеристики автомобиля H6 окажутся иными.

Инсайдеры ранее указали, что здесь под капотом могут установить 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 169 л.с. Также указано, что новый кроссовер H6 получит 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Остальные детали пока удерживаются в тайне от публики.