 

Компания Subaru выпустит версию кроссовера Forester 2021

22.08.2020, 13:15, Новости дня

Японская компания Subaru объявила некоторые характеристики новой модели кроссовера Forester.

Автомобиль получит более дорогой ценник, а также расширенный функционал. Вместе с тем специалисты прогнозируют, что радикальных изменений Forester не получит. Разработчики японской марки еще в прошлом году указали, что модель лишится турбированного мотора. Таким образом, под капотом автомобиля установят 2,5-литровый бензиновый агрегат на 182 л.с. мощности.

Приобрести базовую версию кроссовера Forester можно выбрать за 1,9 млн рублей. В начальной комплектации автомобиль лишился привычного бесключевого доступа, который появится несколько позже. К осени Forester поступит в свободную продажу.



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