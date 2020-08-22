Личное: Беда

22.08.2020, 13:13, Разное

Вчера в ста шестидесяти километрах от Москвы произошла трагедия.

Нет, не упал самолёт, вывозящий оскорбившего ветерана Алексея Навального в Германию. Произошёл всего-навсего взрыв бытового газа в одном из домов.



Фото: Соцсети

С третьего по пятый этажи панельки сложились. Погибли трое: пенсионерка и молодая мать с ребёнком.

Кому нужны эти люди?

Никому.

Финансируемый всякими фондами Юрочка Дудь больше всего желает, чтобы перепивший Алёшка встал на ноги.



Фото: Соцсети

Безымянные актрисы сериала на ТНТ Вилкова и Троянова вышли на пикет с требованием опустить Навального. Беременная на позднем сроке Вилкова чуть не родила во время пикета — отошли воды.



Фото: Соцсети

Питомицы публичного дома 2, эскортницы Эскортограма, певцы и певицы жопой — все волнуются за Алексея.

Как он там, в этой чуждой Германии? Спасут, это ведь не какой-то Омск — сплетничают они.

А погибших вчера в Ярике отвезли в морг. Как их фамилии-имена? Да всем срать.

Ни один дудь ничего не сказал про людей.

https://t.me/lenamiro/6930

Странно, но погибшие — это ведь вы. Те, до кого нет дела даже проституткам Эскортограма. Да я вам больше скажу: вам самим до себя нет почему-то дела.

Почему вы так себя не любите и не уважаете?