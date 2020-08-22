 

Личное: Беда

22.08.2020, 13:13, Разное

Вчера в ста шестидесяти километрах от Москвы произошла трагедия.

Нет, не упал самолёт, вывозящий оскорбившего ветерана Алексея Навального в Германию. Произошёл всего-навсего взрыв бытового газа в одном из домов.


Фото: Соцсети

С третьего по пятый этажи панельки сложились. Погибли трое: пенсионерка и молодая мать с ребёнком.

Кому нужны эти люди?

Никому.

Финансируемый всякими фондами Юрочка Дудь больше всего желает, чтобы перепивший Алёшка встал на ноги.


Фото: Соцсети

Безымянные актрисы сериала на ТНТ Вилкова и Троянова вышли на пикет с требованием опустить Навального. Беременная на позднем сроке Вилкова чуть не родила во время пикета — отошли воды.


Фото: Соцсети

Питомицы публичного дома 2, эскортницы Эскортограма, певцы и певицы жопой — все волнуются за Алексея.

Как он там, в этой чуждой Германии? Спасут, это ведь не какой-то Омск — сплетничают они.

А погибших вчера в Ярике отвезли в морг. Как их фамилии-имена? Да всем срать.

Ни один дудь ничего не сказал про людей.

https://t.me/lenamiro/6930

Странно, но погибшие — это ведь вы. Те, до кого нет дела даже проституткам Эскортограма. Да я вам больше скажу: вам самим до себя нет почему-то дела.

Почему вы так себя не любите и не уважаете?

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Глюк в Матрице во время прогулки с собакой

09.08 / Александр Лукашенко объявил о досрочной победе на президентских выборах и прекращении голосования

03.12 / Роскачество проверило качество мобильные приложения для заказа такси

21.07 / Личное: Приказ Путина

15.08 / Заинтересовался ли СК фактами избиений и задержаний россиян в Беларуси?

08.08 / Оппонент предположил вариант с бегством Лукашенко после выборов в Белоруссии

26.07 / Ани Лорак посетовала на дискомфорт без гастролей и концертов в период карантина

10.07 / Мнение: Репрезентативность и квотирование

06.07 / ДНК, влияющее на COVID-19, человек получил от неандертальцев

24.07 / Шотландец увидел огромного угря или змею, живущую в маленьком пруду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска