Врио главы Камчатского края в Петропавловске принял участие в торжествах по случаю Дня флага

22.08.2020, 13:08, Новости дня

Врио главы Камчатского края Владимир Солодов принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня флага у стелы «Город воинской славы» в Петропавловске-Камчатском. Одновременно главный государственный символ страны был поднят во всех городах и районах полуострова.

Солодов напомнил, что впервые в новейшей истории флаг российского государства был поднят 22 августа 1991 года.

«Это праздник нашей государственности, нашего единства и тех ценностей, которые нас объединяют: патриотизма, любви к Родине, готовности прикладывать все усилия для развития нашей родной земли. Российский флаг напоминает нам о традициях и преемственности, поскольку впервые его установил Петр I, как флаг российского торгового флота. Мы обязаны передать молодежи, подрастающему поколению те славные страницы истории, которые прошло наше государство, те задачи, которые перед нами стоят, и то, что позволило нам всем достичь успеха. Сегодня для Камчатского края праздник российского Государственного флага имеет особое значение, поскольку история Камчатки неразрывно связана со славными страницами истории Российского государства», – приводятся слова Солодова в сообщении на сайте правительства региона.

Почетное право поднять государственный флаг России, флаг Камчатского края и флаг города воинской славы Петропавловска-Камчатского на флагштоке у стелы было предоставлено отличникам боевой подготовки, неоднократно принимавшим участие в боевых действиях, военнослужащим Краснодарско-Харбинской дважды краснознаменной 40-й отдельной бригады морской пехоты.

Как информирует «Лента.ру» граффити "РОССИЯ" на Саяно-Шушенской ГЭС показали из космоса, фото сделаны российским космическим аппаратом "Ресурс-П". Граффити было выполнено Общероссийским народным фронтом (ОНФ) совместно с художниками ко Дню России, который отмечается ежегодно 12 июня. Надпись размером 570 метров в длину и 52 метра в высоту нанесли граффитисты из разных городов страны.

Между тем, в честь Дня флага «Яндекс» изменил свой логотип. Рядом с названием поисковика появились HTML-коды белого, синего и красного цветов. При клике на логотип открывается страница, посвященная празднику.

День Государственного флага Российской Федерации – один из официально установленных праздников России. Учрежден в 1994 году и отмечается 22 августа. Посвящен возрожденному флагу Российской Федерации – «национальному триколору».