Мнение: О ятагане Эрдогана в самое больное место Путина

22.08.2020, 12:55, Разное

А турок-то умеет драться на клинках! И ятаган свой засадил отменно…

В самое уязвимое место главного идеолога и несостоявшегося бенефициара энергетической сверхдержавы. Хотя тут нынешнему турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану сам чёрт ворожил. Впрочем, его российскому визави Владимиру Путину от этого не легче. Приходится принимать ещё один нож в спину. И стоически терпеть…

А что ещё остаётся?

Накануне президент республики Турция Реджеп Эрдоган объявил нации о событии исторического масштаба. По его словам, турецкие геологи «обнаружили в Чёрном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объёмы составляют 320 млрд кубометров. К 2023 году мы планируем поставлять его нашим гражданам». И это ещё не всё.

Реджеп Эрдоган отметил, что уже найденное месторождение является лишь первой находкой и поиски новых будут продолжены, причем не только в Чёрном, но и в Средиземном море. «Всевышний открыл для нас дверь к невиданному богатству в самом необычным месте. Завтра такие же двери откроются для нас в других местах… Мы полны решимости радикально решить энергетические проблемы нашей страны и не можем останавливаться и отдыхать, пока не станем чистым экспортёром энергии», — заявил турецкий лидер. Тут, конечно, явная недоработка главного российского эксперта по Аллах даёт, но звание Героя России у него за это не отберут.

Теперь – Pro et Contra.

Найденные турками запасы эквивалентны 2% доказанных запасов российского «Тазпрома». Или 1% разведанных. Тем не менее, это примерно 8 лет непрерывного потребления голубого топлива Турцией. Или четверть века его импорта из России. Не так много, чтобы обрести энергетическую самостоятельность, но для торга с Кремлём вполне хватит. Тем более, что нынешние российские власти довольно легко меняют экономическую целесообразность на геополитические выгоды. Которые впоследствии оказываются призрачными…

На заявлениях Реджепа Эрдогана фондовый рынок в Анкаре преисполнился оптимизма. Впрочем, реальность может обмануть радужные ожидания биржевых игроков. Во-первых, истинный объём запасов, глубина их залегания, а также себестоимость и техническая возможность извлечения пока остаются неясными. По предварительной информации, показатели месторождения посчитаны по одной скважине, пробуренной в рекордно короткие сроки – всего за месяц. И тут у профессионалов сразу возникает много вопросов.

Во-вторых, остаётся большое поле проблем для реальной добычи. Как минимум, это глубокая вода, проблемы с сероводородом, которого традиционно много на определённой глубине, а также пока неясная экономическая эффективность. Можно вспомнить, например, что схожие открытия делали примерно в том же районе Чёрного моря болгары и румыны. Но их проекты не выстрелили.

В-третьих, можно на пальцах прикинуть, сколько турки смогут добывать пусть и не с 2023 года (такой срок выхода на промышленную эксплуатацию для глубоководных месторождений можно считать супербыстрым), но хотя бы в обозримой перспективе. При типичном коэффициенте извлечения газа на уровне 70%, за средний 15-летний срок эксплуатации, с учётом добычи по технологии естественной компрессии выйдет 10-12 млрд кубометров в год. Или четверть потребляемого Турцией природного газа.

Но для торга с «Газпромом» этого более чем достаточно: в 2019 г. российский газовый монополист продал Анкаре 15,5 млрд кубометров, а за I полугодие этого – только 4,7 млрд м3/ Причём в июне в Турцию было прокачано всего 2 млн кубометров газа – в 585 раз меньше, чем в тот же месяц год назад. И если объективно подтверждённый независимым аудитом размер найденного месторождения будет значительным, многие отраслевые эксперты полагают, что по крайней мере «Турецкий поток» рискует остаться недозаполненным. Ведь если есть свои запасы, то зачем Турции продолжать импортировать газ из России?

Это – реальный рычаг давления, который бьёт в больное место. И, возможно, российского газового гиганта хитрый метатель ножей в спину сумеет прогнуть на новые уступки, тем более, что окончательные решения принимаются всё же не на улице Намёткина, а на Старой площади. Тут может возникнуть риторический вопрос, кто заплатит за большой геополитический проект, #экономика которого становится всё более проблемной. Но ответ на него и так очевиден. А терпения плательщикам – не занимать стать…

Лет 20 назад сменивший старого алкоголика новый молодой государственник ещё имел возможность выбора, какую страну строить. Использовать ли доходы от продажи углеводородов за рубеж для модернизации реального сектора, чтобы тот мог производить конкурентоспособную на мировом рынке продукцию хотя бы второго передела. Или же направить эти немалые ресурсы на возрождение величия с неизбежной перспективой деградации всего, что не связано с экспортной трубой, и столь же неизбежной чеболизацией всего, что с ней связано. Теперь выбора уже не осталось.

Вы готовы за него теперь заплатить сполна?