 

Врачи назвали необычный признак рака кишечника

22.08.2020, 12:53, Разное

Врачи из Медицинского центра Рочестерского университета рассказали о необычном симптоме, который свидетельствует о развитии рака кишечника. Речь идет об общей слабости. Человек чувствует себя вяло, наступает быстрое утомление.
Подобное ощущение некоторые путают с недосыпом, но оно может свидетельствовать о раке кишечника. Если чувство утомляемости не проходит в течение длительного периода времени, то стоит не затягивать с визитом к доктору.

Медики напомнили, что онкология, выявленная на ранней стадии, поддается терапии довольно успешно. Чтобы лечение было эффективным, нужно своевременно распознать характерную симптоматику. Если говорить о колоректальном раке, то его маркерами являются следы крови при дефекации или ее остатки на туалетной бумаге.

Рак кишечника способен спровоцировать внутреннее кровотечение. Он снижает уровень эритроцитов и железа. На этом фоне может развиться анемия – кожа становится бледной, наблюдается усталость, головокружение и одышка. Походы в туалет могут участиться, нередко появляется ощущение, что опорожнение кишечника не происходит до конца. Об этом свидетельствует вздутие живота.



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