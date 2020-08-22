“Было мало артистов”: Михаил Муромов рассказал о похоронах Валентины Легкоступовой

22.08.2020, 12:53, Разное

Михаил Муромов пояснил о похоронах Валентины Легкоступовой. По словам артиста, на траурное мероприятие пришли только ее «самые верные друзья и коллеги».

«Было очень мало артистов. Решились прийти только те, кто лично знал Валю. Я не осуждаю тех, кто не пришел, так как это личное дело каждого. Я считаю, что нужно было отдать дань моей подруге и прекрасной артистке», – отметил Муромов.

Похороны Легкоступовой прокомментировала и Азиза. По словам певицы, траурное мероприятие далось ей очень тяжело. Артистка никогда не думала, что будет стоять рядом с гробом коллеги и провожать ее в последний путь.

«Мне казалось, что она сейчас откроет глаза и поздоровается. Для меня эти похороны стали кошмарным сном, который должен был когда-то закончиться, но этого не произошло. К сожалению, все происходящее оказалось правдой», – пояснила Азиза.

Похороны Легкоступовой прошли 20 августа на Троекуровском кладбище. Матери певицы стало плохо, ввиду чего с места событий ее забрала скорая помощь. На похоронах появился и вдовец покойной Юрий Фирсов, приехавший на кладбище с охраной. Он подошел к гробу и попросил прощения у супруги, после чего удалился.