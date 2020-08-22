Independent – эмоции вместо интима — британским режиссёрам посоветовали избегать откровенных сцен из-за пандемии

22.08.2020, 12:50, Новости дня

В Великобритании был опубликован новый свод правил, который даёт производителям фильмов и сериалов советы о том, как следует снимать сексуальные сцены во время эпидемии COVID-19. Авторы документа рекомендуют кинематографистам вдохновляться классическими картинами и демонстрировать на экране страсть без явных эротических сцен, пишет The Independent.



Reuters

В марте из-за карантина в Соединённом Королевстве пришлось закрыть съёмочные площадки. Но в связи с ослаблением ограничений работа над некоторыми проектами начала возобновляться. Это вызвало некоторые вопросы об интимных сценах и их постановке с учётом социальной дистанции, пишет The Independent.

В ответ организация Directors UK, представляющая 7,5 тыс. кинорежиссёров, опубликовала обновленный свод правил по «съёмке наготы и имитации секса». Авторы документа предлагают пересмотреть сценарий, чтобы понять, нельзя ли «физическое взаимодействие» заменить «эмоциональной близостью».

Для вдохновения британским режиссёрам советуют посмотреть такие классические голливудские фильмы, как «Это случилось однажды ночью» или «Касабланка». Они были сняты в 1930-40-х годах в соответствии с Кодексом Хейса, запрещавшим показ секса на экране. Эти картины используются Directors UK как примеры демонстрации накала эмоций и страсти без явных откровенных сцен.

«Работайте исходя из предположения, что физический контакт будет запрещён, поэтому готовьте запасной план», — советуют авторы документа. Если же без эротических сцен не обойтись, то их, согласно Directors UK, следует снимать в последнюю очередь или рассмотреть возможность, которую сами авторы документа признают сомнительной, заранее поместить актёров в карантин на две недели.

В документе ставится под вопрос, можно ли использовать реальных партнёров исполнителей, когда контакта невозможно избежать. Такого метода придерживаются создатели американского сериала «Смелые и красивые». Но Directors UK признаёт, что подобный подход устроит не всех актёров, ведь стирание границ между личным и профессиональным может помешать исполнителям.

Многолетняя мыльная опера Neighbours («Соседи») стала одним из первых сериалов, съёмки которого возобновились в Австралии. При этом актёры должны следовать жёстким правилам: находиться на расстоянии полутора метров друг от друга и не целоваться, обращает внимание The Independent.