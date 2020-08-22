Обозреватель Figaro – отказ Меркель защитить Францию от Эрдогана ставит точку на франко-германском союзе

22.08.2020, 12:50, Новости дня

Отказ Ангелы Меркель поддержать Францию и Грецию в конфликте с Турцией в Средиземном море свидетельствует о том, что франко-германское партнёрство больше не существует, пишет обозреватель Le Figaro Жан-Лу Боннами. По его словам, Берлин уже много лет ведёт эгоистичную политику, не считаясь с интересами своих союзников. Однако щадя Эрдогана, Германия ставит под угрозу безопасность всей Европы, предупреждает автор.



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Напряжённость в Восточном Средиземноморье в последнее время свидетельствует о глубоком кризисе франко-германского тандема, считает обозреватель Le Figaro Жан-Лу Боннами. По его словам, в то время как Париж находится в напряжённом противостоянии с президентом Эрдоганом, Германия ставит в один ряд, с одной стороны, греков, ставших жертвой агрессии, и их французских союзников, а с другой — Турцию, призывая все стороны «избегать эскалации».

«Если бы у нас действительно были привилегированные отношения с Германией, то канцлер должна была бы оказать нам полную поддержку против агрессивности и исламистского экспансионизма Турции», — отмечает автор. Однако, вопреки мнению французских элит, между Парижем и Берлином больше нет привилегированных отношений, уверен Боннами.

Уже в 1963 году де Голль был разочарован отношением Германии, поняв, что ФРГ всегда будет ставить своё участие в НАТО выше альянса с Францией, напоминает обозреватель. Воссоединение Германии усугубило ситуацию, сдвинув центр тяжести на восток. Если бывшая столица ФРГ Бонн находилась вего в 250 км от французского Страсбурга, то её нынешняя столица Берлин находится всего в нескольких десятках километров от границы с Польшей, куда Германия перенесла часть своего производства. Более тесные связи с Центральной Европой также позволяют Берлину устраивать демпинг в сельскохозяйственном секторе, благодаря массовому притоку сезонных рабочих, что ставит в трудное положение французских фермеров.

«Вот уже пятнадцать лет Германия проводит строго эгоистичную политику», — подчёркивает автор статьи, напоминая о множестве односторонних решений Берлина, начиная от отказа от атомной энергетики, заканчивая приёмом миллиона мигрантов в 2015 году. Именно Германия выигрывает от существования евро, которое не позволяет другим странам девальвировать свою валюту и снижать стоимость труда. Высочайший в мире профицит торгового баланса Германии (от 7% до 9% ВВП ежегодно) является «чрезмерным и дестабилизирующим» даже по мнению Еврокомиссии. При этом дефицит торгового баланса Франции по отношению к Германии составляет треть общего дефицита торгового баланса Франции.

Ради сохранения этого излишка Германия решительно противостоит любым проявлениям протекционизма в Европе, напоминает обозреватель. Показательным примером является случай с немецким производителем солнечных батарей Solar World, подавшим жалобу в Еврокомиссию на демпинговую политику китайских конкурентов. После решения комиссии о необходимости установления протекционистских барьеров в отношении китайских производителей Германия испугалась ответных мер со стороны КНР и оказала на европейского регулятора давление, добившись отмены мер по защите европейских производителей — в том числе, немецких.

«В европейской команде Германия одновременно капитан и игрок, любяший забивать в свои ворота, когда это в его интересах», — пишет Боннами. Именно это она и делает, щадя Эрдогана, уверен обозреватель. Однако Берлин, похоже, не видит, что, действуя таким образом, ставит под угрозу безопасность всей Европы. Как напоминает автор, президент Турции поддерживал, финансировал и вооружал джихадистов в Сирии, а сегодня отправляет их в Ливию. Кроме того, он призывает живущих в Европе Турок не интегрироваться в европейское общество, а превращая сегодня Собор Святой Софии в мечеть, явно «играет на риторике о столкновении цивилизаций».

Ради реализации своего «нео-османского проекта», призванного замаскировать символическими успехами ухудшение экономической ситуации в Турции, Эрдоган использует слабости Запада. Пример этих слабостей — страх перед миграционным шантажом и «малодушное предательство» курдов.

По словам Боннами, в отличие от Владимира Путина, европейцы до сих пор не поняли, что турецкий лидер «уважает только силу». По его убеждению, Европейский Союз должен принять решительные меры против Турции. В их числе: полная поддержка Греции, поддержка французского присутствия в Восточном Средиземноморье, исключение Рабочей партии Курдистана из списка террористических организаций и экономические санкции, с целью подорвать турецкую лиру. Если Германия будет возражать против таких мер, Франция должна сделать из этого все необходимые выводы и прекратить существование франко-германского тандема, настаивает Боннами.