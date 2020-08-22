 

МИД анонсировал визит замгоссекретаря США Бингана в Москву

22.08.2020, 12:48, Новости дня

На следующей неделе Москву посетит первый замгоссекретаря США Стивен Биган, одной из главных тем переговоров станет ситуация в Белоруссии, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я могу подтвердить, что Стивен Биган будет в Москве на следующей неделе. Белоруссия и процессы, которые в международном пространстве в этой связи развиваются, станут предметом обсуждения в ходе его контактов в Москве», – передает его слова ТАСС.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провели телефонные переговоры, в ходе которых подчеркнули важность урегулирования ситуации в Белоруссии силами самих белорусов.

В четверг президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам РФ и Евросоюза.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.



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