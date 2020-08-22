 

“Режим умер”: эксперты констатируют конец правления Лукашенко

22.08.2020, 12:43, Разное

Аналогичной позиции придерживается эксперт Аналитического центра “Стратегия” Виктория Василевич. Она считает, что режим, который возглавляет Александр Лукашенко, уже “умер”.

Василевич напомнила, что в Европе Лукашенко был объявлен персоной нон-грата. Проще говоря, европейские государства не признают его избранным президентом страны, из-за чего он не может полноценно представлять свое государство на международной арене. По словам аналитика, это произошло после того, как европейцы увидели кадры с белорусских улиц, где силовики проявляли насилие к мирным протестующим. Ключевым моментом в этой связи специалист считает убийство демонстранта Александра Тарайковского у станции метро “Пушкинская” в Минске.

Виктория Василевич считает, что даже если Москва окажет поддержку действующему режиму, то сделает это исключительно в своих интересах и ради сохранения влияния в Белоруссии. Таким образом Александр Лукашенко может остаться президентом страны, но государство потеряет свою независимость .

По мнению Василевич, о победе протестующих свидетельствует уже сам факт их нахождения на улицах в течение длительного времени.

Напомним, что в Белоруссии не прекращаются массовые акции протеста, которые проходят в большинстве населенных пунктов страны после президентских выборов, с результатами которых не согласны граждане. Рабочие многих крупнейших производственных предприятий вышли на забастовки и отказываются работать.



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