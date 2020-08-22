 

Польша в рамках декоммунизации заменила Россию на Кастовию

22.08.2020, 12:31, Разное

Президент Республики Польша одобрил инициативу министерства науки и высшего образования об изменении учебников истории. В частности, речь идет о замене в тексте «России», «СССР» и «Российской Империи» на «Кастовию», что является названием вымышленной страны в компьютерной игре Call of Duty: Modern Warfare.

«Считаю, это отличной практикой борьбы с ужасным тоталитарным прошлым. Мы не дикари чтобы начинать войны, мы поступаем культурно и по-человечески. Да, возможно, на первый взгляд, кажется глупым использовать опыт компьютерных игр, но они уже давно стали неотъемлемой частью культуры, особенно, среди молодежи. А она — наше будущее.», — отмечает глава Министерства Ярослав Мачек.

Первые тиражи новых учебников поступят в Варшаву уже в следующем учебном году, после изучения реакции жителей столицы будет решаться вопрос о дальнейшем распространении исправленной литературы.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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