В регионах РФ начали отмечать День флага

22.08.2020, 12:08, Новости дня

День Государственного флага РФ в регионах отпразднуют танцами, вертолетным шоу, челленджами с выпечкой специальных десертов в цветах триколора и образовательными программами. В ряде городов пройдет автопробег и соберут огромный триколор из воздушных шаров.

22 августа по указу президента от 1994 года ежегодно отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Историческим государственным флагом РФ считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году. Советская РФ в 1918 году отказалась от трехцветного флага и заменила его красным знаменем. Во время событий августа 1991 г. в Москве над Белым домом был поднят исторический триколор, и 1 ноября 1991 г. флаг был утвержден Съездом народных депутатов РСФСР и сохранился после переименования РСФСР в Российскую Федерацию.

В Москве в 15 парках пройдет тематическая акция, приуроченная к празднику, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка. Гостей ждут поздравления от аниматоров и сувениры с изображением флага, которые будут раздавать на специальных стойках с учетом всех мер профилактики распространения коронавируса. На главных площадях, проспектах и бульварах столицы, возле памятников и культурных центров около 200 волонтеров будут дарить ленточки с триколором, передает ТАСС.

Торжества пройдут также на ВДНХ. В этом году много места в программе отвели образовательной части: два вида экскурсий, лекция об истории флага для детей, тематические мастер-классы. Посетители экспозиции «Москвариума» в этот день смогут стать участниками тематического перформанса под водой, а в Центре славянской письменности «Слово» гости смогут узнать, когда появился государственный флаг и кто был его создателем. Кроме того, Останкинская башня и другие телебашни страны включат праздничную архитектурно-художественную подсветку 22 августа в честь Дня Государственного флага.

В центре Санкт-Петербурга, на стрелке Васильевского острова, рота почетного караула и духового оркестра Западного военного округа проведет шоу вертолетов и гидроциклов. На Неве у Петропавловской крепости пройдут соревнования по парусному спорту «Национальная парусная лига. Высший дивизион». На Дворцовой площади состоится акция «Танцуй, триколор», где под композицию диджеев Smash&Vengerov «Только вперед» выступят танцевальные коллективы. Желающие присоединиться должны прийти в форме – белый верх, черный низ – и повторять простые движения. Принять участие в акции также можно в режиме онлайн, опубликовав в соцсетях ролик с хештегом #танцуйтриколор.

Акция «Обними Россию» запланирована в городе Ставрополе. В пресс-службе администрации города сообщили, что по задумке организаторов участники «обнимут» светомузыкальный фонтан на площади святого князя Владимира триколорами длиной в несколько метров. Фонтан является одним из самых крупных светомузыкальных на юге страны и носит название «Россия». Кроме того, в Железноводске в День флага из воздушных шаров соберут огромный триколор. А в Севастополе две девушки в упоре ногами потянут «Камаз» руками на расстояние 20 метров за прикрепленный к нему канат.

В рамках празднования Дня флага в интернете проводится челлендж «Сладкая история» – в сообществе «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте» желающие выкладывают фотографии созданных своими руками десертов в цветах триколора.

В Мурманской научной библиотеке проходит информационная акция «Равнение на флаг» – всем, кто придет в библиотеку, предоставят возможность с помощью виртуальной игры «Триколор в истории страны» правильно соотнести изображение флага РФ и исторический период, в котором он использовался. В Калининградской области в одном из лагерей для детей из малообеспеченных семей расскажут об истории флага. Кроме того, жители области вывесят российские флаги на окнах и балконах, после чего сделают фотографии и опубликуют их в соцсетях.

В Уфе пройдет автопробег. Колонна автомашин с флагами РФ проедет 22 августа по улицам башкирского республиканского центра. В центре Казани волонтеры развернут полотно длиной 100 метров и шириной 1,5 метра. На нем каждый желающий сможет изобразить отпечаток ладони в цветах флага. Таким образом буквально руками жителей будет создан огромный триколор, говорится в сообщении республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Школьники и студенты Саратова смогут стать участниками фоточелленджа «Цвета моей Родины», для этого необходимо сделать фотографию или фотоколлаж из нескольких снимков на фоне достопримечательностей белого, красного или синего цветов. В Тюменской области пройдет аналогичная акция.

В Воронеже День флага пройдет в режиме онлайн. Так, в рамках акции «Мой флаг, моя история» предлагается рассказать в соцсетях об историях из жизни, собственных победах и достижениях, событиях, связанных с флагом РФ, к публикациям необходимо добавить хештеги #МойФлагМояИстория, #ДеньФлага.

День Государственного флага РФ отпразднуют танцами, вертолетным шоу, челленджами с выпечкой специальных десертов в цветах триколора и образовательными программами. В ряде городов пройдет автопробег и соберут огромный триколор из воздушных шаров.

Ранее сообщалось, что врио главы Камчатского края Владимир Солодов принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня флага у стелы «Город воинской славы» в Петропавловске-Камчатском.