Айский мост на Алтае стал центром торжеств по случаю Дня Государственного флага России

22.08.2020, 12:08, Новости дня

Десятки активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) украсили флагами Айский мост, который соединяет степной и горный Алтай. В мероприятии участвовали сотни туристов, сообщил газете ВЗГЛЯД сопредседатель ОНФ в Республике Алтай Андрей Ищенко, говоря о праздновании в регионе Дня Государственного флага России. В субботу по всей стране проходят торжественные мероприятия по случаю этого праздника.

«Наши активисты, в том числе из «Молодежки ОНФ», украсили стягами и флагами Айский мост, который соединяет два Алтая – степной и горный – над нашей общей рекой Катунь. Мероприятие удалось на славу», – рассказал сопредседатель ОНФ в Республике Алтай Андрей Ищенко.

Ищенко отметил, что кроме активистов «Молодежки ОНФ» в мероприятии также поучаствовали представители Росгвардии и волонтеры штаба «Мы вместе». «Два Алтая, два соседа – это очень символично. Айский мост является пешеходным и считается местной достопримечательностью, поэтому в акции поучаствовали сотни туристов», – отметил собеседник.

По мнению Ищенко, подобные патриотические акции дарят массу ярких впечатлений и надолго запоминаются особенно молодым участникам.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ напомнил, что в Республике Алтай ежегодно проводятся различные мероприятия по случаю Дня Государственного флага России. «Только в этом году мы решили украсить флагами мост, а обычно мы поднимаемся на одну из горных вершин и там водружаем знамя. Однажды мы спускались на рафте вдоль Катуни, проходили по берегам. Эти акции всегда оставляют приятные впечатления у всех наших гостей, которые иногда присоединяются к этим мероприятиям», – напомнил Ищенко.

Он отметил также, что несмотря на то, что это один из самых молодых праздников, «для нас и молодежи это повод выразить определенное отношение к нашей стране». «Праздник вызывает огромную гордость за страну, которая обладает таким символом. Это также обращение к истории. Не секрет, что триколор был основным флагом РФ последние несколько сотен лет», – напомнил Ищенко.

22 августа в РФ отмечается День Государственного флага. По мнению историков, впервые бело-сине-красный триколор был поднят три с половиной века назад на фрегате «Орел», заложенном по указу царя Алексея Михайловича для охраны торгового флота на Волге и Каспии. Это положило начало российскому государственному кораблестроению, а сам триколор прочно вошел в корабельную традицию.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, нижегородские корабелы приурочили к празднику передачу заказчику очередного, девятого в серии сухогруза проекта RSD59 «Пола Алексия». Построенный на заводе «Красное Сормово» (входит в Группу ОСК) 140-метровый сухогруз носит на своем борту цвета российского триколора: белый, синий и красный.

Торжественные мероприятия проходят по всей стране. В Москве в 15 парках всех гостей ждут поздравления от аниматоров и сувениры с изображением флага, которые будут раздавать на специальных стойках с учетом всех мер профилактики распространения коронавируса. На главных площадях, проспектах и бульварах столицы, возле памятников и культурных центров около 200 волонтеров будут дарить ленточки с триколором.