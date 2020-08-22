 

Зеленский: Самый главный вызов для нашей страны – война на востоке

22.08.2020, 11:55, Новости дня

Наибольшей проблемой Украины является война на Донбассе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, которое телеканал “Украина 24” транслирует 22 августа.

“Самый главный вызов для нашей страны – война на востоке Украины. Мы это понимаем. Теряем людей – лучших, героев… Молодые люди по 20 лет, по 30 лет, само главное, что они видели – они видели только будущее своей страны. Они его защищают”, – сказал глава государства.

По его словам, бывая на Донбассе, он видит, какие там украинцы.

“Самая главная задача для меня как президента, для моей команды – прекратить войну, завершить войну, вернуть все территории, вернуть людей домой, в семьи”, – подчеркнул Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Количество выздоровевших от коронавируса превысило 10 млн человек

16.07 / ЕГЭ по химии в пяти российских регионах перенесли

05.07 / Власти Портленда ввели в центре города особый режим в связи с беспорядками

06.07 / Адвокат Ефремова заявил о наличии доказательств невиновности актера

03.07 / Основные валюты резко подорожали по отношению к гривне

21.08 / Байден будет баллотироваться в президенты США от Демократической партии

20.07 / Китайское агентство присвоило «Газпромбанку» наивысший рейтинг

30.07 / Срочную встречу с кандидатами в президенты созвали в Белоруссии

12.08 / Помпео заявил о праве белорусов на свободу и демократию

04.07 / Путин провел переговоры с президентом Киргизии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска