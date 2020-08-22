Раскрыта стоимость нового седана Acura TLX 2021 года

22.08.2020, 11:52, Новости дня

Известный японский автогигант Acura озвучил ценник на обновленный седан TLX 2021 модельного года.

Вместе с тем спортивная модификация автомобиля выйдет в продажу несколько позже. Таким образом, базовая комплектация седана TLX 2021 модельного года оценивается в 37,5 тысячи долларов. В данном случае под капотом установлен 2-литровый тубированный агрегат на 272 л.с. мощности.

В полноприводной модификации ценник на седан TLX 2021 модельного года достигает 39,5 тысячи долларов. В спортивном исполнении предполагается применение 3-литрового турбированного двигателя с мощностью 355 л.с. Однако пока разработчики не называют никаких подробностей о новинке до официального старта продаж седана TXL 2021.