 

Бренд Buick объявил цену на кроссовер Envision 2021 года

22.08.2020, 11:52, Новости дня

Американский автомобильный гигант Buick озвучил стоимость нового кроссовера Buick Envision 2021 модельного года.

В частности, в базовой комплектации приобрести американский паркетник можно по цене от 32,9 тысячи долларов. Вместе с тем автомобиль стал дешевле на 1,7 тысячи долларов по сравнению с предшествующей генерацией. Также указано, что более расширенный вариант Essence оценен производителем в 36,9 тысячи долларов. В максимальной комплектации стоимость нового кроссовера достигает 41,3 тысячи долларов.

Следует отметить, что разработчики применили здесь архитектуру M E2, а также 2-литровый турбированный двигатель с мощностью 230 л.с.с Новый кроссовер приводится в движение 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Презентация новинки Buick Envision состоится до конца 2020 года.



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