Навального доставили в немецкую клинику

22.08.2020, 11:48, Новости дня

Блогера Алексея Навального, которого утром вывезли медицинским бортом из Омска, доставили в берлинскую клинику «Шарите».

У здания больницы усилены меры безопасности, дежурят журналисты. Полиция просила освободить проезд, передает РИА «Новости».

По словам правозащитника Яка Бизиля, состояние Навального во время полета и при посадке было стабильным, передает ТАСС.

Напомним, самолет, на борту которого находится впавший в кому Навальный, приземлился в Берлине в 8.47 (9.47 мск).

В субботу утром блогера увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине.

Накануне из Нюрнберга в Омск прибыл борт для транспортировки Навального в Германию. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава. В тот же день супруга Навального подписала заявление с просьбой о транспортировке блогера.