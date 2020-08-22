Навального доставили в немецкую клинику
22.08.2020, 11:48, Новости дня
Блогера Алексея Навального, которого утром вывезли медицинским бортом из Омска, доставили в берлинскую клинику «Шарите».
У здания больницы усилены меры безопасности, дежурят журналисты. Полиция просила освободить проезд, передает РИА «Новости».
По словам правозащитника Яка Бизиля, состояние Навального во время полета и при посадке было стабильным, передает ТАСС.
Напомним, самолет, на борту которого находится впавший в кому Навальный, приземлился в Берлине в 8.47 (9.47 мск).
В субботу утром блогера увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине.
Накануне из Нюрнберга в Омск прибыл борт для транспортировки Навального в Германию. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава. В тот же день супруга Навального подписала заявление с просьбой о транспортировке блогера.
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