Грузовой самолет разбился в Южном Судане

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22.08.2020, 11:48, Новости дня

В Южном Судане грузовой самолет разбился через несколько минут после вылета из аэропорта столицы Джубы, сообщила местная радиостанция Tamazuj.

«Спасатели уже на месте катастрофы, мы ожидаем сообщений о судьбе находившихся на борту людей», – передает ТАСС заявление генерального директора аэропорта Кура Куола Аджиеу.

Самолет разбился в районе аэропорта. На борту был экипаж и несколько сопровождавших груз людей. Борт направлялся в горда Вау и Авейль. Причины катастрофы вясняются.

Ранее учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае, экипаж из двух человек успел катапультироваться.



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