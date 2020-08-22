 

Мнение: Элемент пейзажа

22.08.2020, 11:43, Разное

Наступили  новые выходные и что вполне ожидаемо, готовятся новые протестные выступления и в Хабаровске, и по всей Белоруссии. Если ранее власти пытались предотвратить или погасить протесты, то теперь они на них просто не реагируют. "Стабильность" юбер аллес. И если протест ранее воспринимался, как злостное нарушение стабильности, то теперь он превращается в элемент пейзажа. Элемент "стабильности". Ну вот такая она, что делать.

Болезнь переходит в стадию хронической – когда свыкаешься с неудобством и болью, и вроде бы уже не так сильно и беспокоит. Правда, у хронических проблем рано или поздно происходят обострения, причем чем более запущенной является болезнь, тем более ранним и тяжелым будет обострение. С другой стороны, ожидать перспективного мышления от власти не приходится – она прочно вошла в режим рефлексивного управления. СМИ передают о каких-то планах и программах на далекую перспективу, но на практике в кабинетах предпочитают заниматься исключительно сегодняшними проблемами, что вообще-то говоря, вполне логично: управление как таковое попросту разваливается, тут не до сияющих далей.

Источник: Эль Мюрид



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