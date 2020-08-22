У задержанной в аэропорту Регины Тодоренко нашли пистолет

22.08.2020, 11:43, Разное

Регину Тодоренко задержали в аэропорту Колумбии в ходе досмотра вещей. Об этом популярная телеведущая рассказала в эфире шоу “Блеф” на ютубе.

По словам Тодоренко, инцидент произошел еще в то время, когда она работала ведущей шоу о путешествиях “Орел и решка”. Телезвезда рассказала, что правоохранители обнаружили у нее пистолет. Однако позже оказалось, что оружие было игрушечным – его знаменитость купила в подарок для племянника. Тем не менее, местные полицейские устроили ей настоящую проверку. Не обнаружив больше ничего опасного, ее отпустили домой.