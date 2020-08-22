Мнение: Штраф за гомофобию

22.08.2020, 11:34, Разное

Наш Трудовой Кодекс защищает права работника до того жёстко, что иногда работодатели предпочитают вообще не брать на работу тех, кого потом будет сложно уволить. Вместе с тем, конечно, некоторые запреты хитрые кадровики научились успешно обходить.

Так, к примеру, статья 192 ТК РФ запрещает штрафы за опоздания, равно как и любые другие штрафы. Поэтому в «белых» компаниях опоздунов не штрафуют: им просто не выплачивают премию за пунктуальность. Получается что в лоб, что по лбу: тот же штраф, только называется по-другому.

Лично я, как работодатель, штрафы не практикую ни в каком виде, так считаю их неэффективными. А вот Евросоюз штрафует отступников вовсю: например, тех, кто выступает за традиционные ценности. Так, шесть польских городов лишатся европейских денег за то, что они объявили себя «свободными от идеологи ЛГБТ зонами»:

https://rg.ru/2020/07/30/es-nakazal-dengami-polskie-goroda-za-svobodu-ot-lgbt.html

На сегодня городские советы около 80 населенных пунктов в Польше утвердили “Хартию семьи”, в которой, в частности, говорится, что семья – это союз мужчины и женщины. Также в ней запрещается усыновление детей однополыми парами и возбраняется пропаганда идеологии ЛГБТ в общественных местах. Некоторые из них объявили свои города “зонами свободными от идеологии ЛГБТ”. Это вызвало возмущение в Брюсселе. Еще в декабре прошлого года Европарламент принял резолюцию, осуждающую “зоны свободные от ЛГБТ”, хотя польские евродепутаты неоднократно подчеркивали, что речь идет именно об идеологии.

…

Претензия в отношении прав семьи еще более странная, поскольку это не выдумка городских властей: в конституции Польши прописано, что семья – это союз мужчины и женщины. Поэтому в Польше заявление Хелены Дали вызвало удивление. Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик сообщил журналистам, что “информация, которая появилась в СМИ, очень странная”, поскольку органы местного самоуправления принимали декларации, в которых обязались сохранять ту модель семьи, которая зафиксирована в польской конституции. “Они не были направлены против кого-то”, – объяснял Дворчик, и пообещал, что правительство потребует объяснений у Брюсселя.

Мне это напоминает анекдот горбачёвских времён.

— Василий Иванович, вот объясни мне, что это за новые слова такие: «перестройка», «гласность»?

— Перестройка, Петька, это такое время, когда подарю я тебе, наконец, новую бурку, коня, шашку заморскую.

— Ну, а гласность, Василий Иванович?

— Это такое, Петька, время, когда говорить можешь всё, что захочешь, всю правду-матку резать.

— Как? И о тебе тоже, Василий Иванович?

— И обо мне тоже можешь.

— И ничего мне за это не будет?

— Ничего не будет. Ни бурки, ни коня, ни шашки заморской.

Ту же политику, по рассказам наших эмигрантов, проводит Евросоюз и на микроуровне. Никто никого не насилует, формально натуралов никак не ущемляют. Однако если европейцу всё же хочется «бурку, коня и шашку» в виде хорошей работы, например, ему приходится принимать неформальные правила игры и держать свои убеждения при себе.