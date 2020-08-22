Немецкий журналист – советники Трампа похожи на экспертов по коррупции и мошенничеству

22.08.2020, 11:25, Новости дня

Дональд Трамп больше напоминает бандита с Дикого Запада, чем американского президента, считает известный немецкий журналист и издатель Габор Штайнгарт. В статье для Focus Online он отмечает, что круг друзей и советников Трампа производит впечатление экспертного совета по уклонению от уплаты налогов, коррупции и манипулированию. Это окружение из тёмных личностей магическим образом притягивает одних и отталкивает других.



Reuters

В жизни у Дональда Трампа больше общего с бандитом Билли Кидом, ставшим одним из символов Дикого Запада, чем с Джоном Кеннеди, пишет известный немецкий журналист и издатель Габор Штайнгарт в статье для Focus Online.

По его замечанию, герой вестернов, которого многие считают, в первую очередь, мошенником, остался в памяти Америки как яркая, но неоднозначная фигура. Героические поступки Малыша Билли контрастировали с поведением круга его друзей, состоящего из вооружённых бандитов, конокрадов и наёмных убийц.

При этом Штайнгарт обращает внимание на то, что «архитектор победы Трампа на выборах в 2016 году» Стив Бэннон со вчерашнего дня находится под стражей. Прокуратура Нью-Йорка обвиняет его в присвоении денег, собранных через благотворительную акцию в интернете на строительство стены Трампа на границе с Мексикой, и использовании их в личных целях.

Остальной круг друзей и помощников Дональда Трампа тоже производит впечатление «экспертного совета по уклонению от уплаты налогов, коррупции и манипулированию», утверждает автор статьи. Бэннон — это уже шестой доверенный советник президента, который подвергается обвинениям со стороны федеральных властей США.

Пол Манафорт вошёл в предвыборную команду Трампа в марте 2016 года и стал её руководителем в июне. Суды в Вашингтоне и Вирджинии в марте прошлого года приговорили Манафорта к семи с половиной годам заключения по обвинению в уклонении от уплаты налогов и банковском мошенничестве.

Роджер Стоун, также один из доверенных советников Трампа, занимавшихся его предвыборной кампанией, в феврале был осуждён на тюремный срок более чем на три года. Стоуна обвиняют, среди прочего, в лжесвидетельстве, препятствовании расследованию и давлении на свидетелей.

Майкл Флинн в 2017 году пробыл на посту советника президента США по национальной безопасности всего 23 дня. Позднее он сознался в ходе расследования гипотетического российского влияния на президентские выборы в США в 2016 году, что солгал ФБР.

Рик Гейтс, руководивший предвыборной кампанией Трампа в качестве его советника в 2016 году, в декабре прошлого года был осуждён на 45 дней пребывания под стражей. В феврале 2019 года Гейтс в рамках соглашения со спецпрокурором Робертом Мюллером признал себя виновным в правонарушениях в финансовой сфере и лжи перед ФБР.

Советник избирательного штаба Трампа в правовой сфере Майкл Коэн в 2018 году признал себя виновным на суде в нескольких правонарушениях, в том числе в лжесвидетельстве перед конгрессом США и нарушениях закона о финансировании предвыборной кампании. В последнем случае речь шла о плате за молчание, которую Коэн, по его же словам, перечислил порноактрисе Сторми Дэниелс. В декабре 2018 года бывший адвокат был приговорён к трём годам заключения.

В случае Дональда Трампа это окружение, состоящие из тёмных личностей, магическим образом притягивает одних и отталкивает других, пишет немецкий журналист. Примерно так же, по его версии, было и с Малышом Билли, который в итоге погиб от пули противника. После его смерти в 1881 The New York Times написала: «Несмотря на его невинную внешность, он был одной из самых опасных личностей, какие когда-либо порождала эта страна».

На торжественном завершении национального съезда Демократической партии США Джо Байден произнёс традиционные слова о том, что быть кандидатом на пост президента страны — это большая честь. Он также официально сделал ошибки в борьбе с пандемией темой предвыборной борьбы. «Наш нынешний президент не справился со своей основополагающей обязанностью перед нацией. Он нас не защитил. Он не защитил Америку», — подчеркнул Байден.

Он обвинил Трампа в более чем 170 тыс. смертей от коронавируса в стране и упрекнул его в отсутствии плана действий. «Объединившись, мы сможем и преодолеем тёмные времена в Америке», — заявил Байден. Однако, по мнению экспертов, выступление демократа было не таким уж успешным: его программа едва ли отвечает интересам политического центра страны и, в особенности, представителей рабочего класса среди белого населения, заключает Габор Штайнгарт в статье для Focus Online.