Stern – в качестве эксперимента немцам начнут раздавать деньги на лучшую жизнь

22.08.2020, 11:25, Новости дня

Весной будущего года в Германии стартует эксперимент, участники которого на протяжении трёх лет будут ежемесячно получать «базовый доход» в размере €1200 в дополнение к любым заработкам. Эксперты будут наблюдать за их жизнью и сравнивать результаты с контрольной группой, не получающей выплат, чтобы выяснить реальный социальный эффект в случае введения в стране базового дохода для всех, пишет Stern.



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Концепция «безусловного базового дохода» вызывает среди экспертов во всём мире немало споров. Сторонники нахваливают её как достойную альтернативу нынешним пособиям и уверяют, что такая система сделает всех «более свободными и счастливыми», в то время как критики считают это «социальной утопией», которую нереально будет профинансировать, пишет Stern. Однако в Германии решили всё же предпринять попытку перевести дискуссии между этими двумя идеологическими полюсами в практическую плоскость и оценить конкретные результаты.

Для этого весной 2021 года в стране планируется запустить долгосрочный эксперимент, организаторами которого выступают некоммерческое объединение «МойБазовыйДоход» совместно с Немецким институтом экономических исследований (DIW) и экспертами Института Макса Планка и Кельнского университета. Цель этого пилотного проекта — исследование конкретных эффектов от наличия такого базового дохода, поясняется в статье. В целом это уже не первый подобный эксперимент, однако для Германии он станет первым долгосрочным научным исследованием такого рода, отмечает Stern.

Его суть заключается в том, что 120 участников эксперимента, отобранных на конкурсной основе, будут ежемесячно получать базовый доход в размере €1200 евро — вне зависимости от того, сколько средств они зарабатывают и имеют дополнительно. Эти выплаты они будут получать постоянно в течение трёх лет. Одновременно будет создана «контрольная группа» из 1380 человек, которым ничего не будет выплачиваться за участие — однако эксперты будут наблюдать за ними так же, как за получателями базового дохода. Они рассчитывают, что эти долгосрочные сравнительные наблюдения помогут выяснить, какой реальный эффект может дать введение базового дохода в стране, поясняет Stern.

При этом участников обеих групп планируется отобрать из претендентов, которые зарегистрируются на интернет-сайте проекта. Исследователи надеются, что к ноябрю интерес к участию проявят не менее миллиона человек, чтобы можно было сделать максимально репрезентативный выбор. Финансировать проект предполагается из пожертвований, сообщается в статье.

Участники эксперимента будут регулярно проходить различные опросы, призванные выяснить, как наличие или отсутствие базового дохода влияет на их жизнь. Вопросы в основном будут касаться профессиональной сферы, а также общего удовлетворения жизнью и состояния их здоровья, поясняет автор. Например, эксперты хотят выяснить, станет ли тот или иной человек работать больше, меньше или по-другому? А также проанализировать, насколько уменьшился страх за собственное будущее, испытывает ли участник стресс, велика ли опасность эмоционального выгорания, что люди будут делать с дополнительной финансовой «подушкой» и как на них повлияет сам факт её наличия, говорится в статье. У некоторых участников эксперимента даже предполагается взять волосы на анализ.

Идею о безусловном базовом доходе уже не раз пытались воплотить в жизнь в целом ряде стран, отмечает автор. Например, в Кении тысячи людей уже несколько лет получают базовый доход, однако там он составляет всего €20 в месяц. С другой стороны, далеко не всегда можно адекватно спроецировать результаты эксперимента в одной стране на другую, предупреждают учёные. «Результаты прежних экспериментов в разных странах мира в значительной степени непоказательны для Германии», — считает участвующий в проекте исследователь Юрген Шупп.

По мнению немецких экспертов, наиболее близкими к их проекту можно считать лишь результаты недавнего эксперимента в Финляндии, который вызвал немалый резонанс. Правительство Финляндии на протяжении двух лет выплачивало 2000 человек безусловный базовый доход в размере €560 евро в месяц. Разница заключается в том, что почти все они были безработными, поскольку финны интересовались преимущественно влиянием эксперимента на рынок труда, поясняется в статье. Однако результаты проекта были признаны неудовлетворительными, поэтому никакого продолжения не последовало.

Финский эксперимент показал, что его эффект на рынке труда оказался невелик. В то же время исследователи констатировали целый ряд других позитивных последствий. В частности, получатели базового дохода «стали более довольны своей жизнью и реже страдали от психических нагрузок, депрессий, реже ощущали грусть и одиночество», сообщалось в итоговом докладе. Кроме того, они стали больше доверять людям из своего окружения и общественным учреждениям.

В Германии же предполагается привлечь к новому эксперименту представителей максимального количества социальных слоев, пишет Stern. В то же время нельзя сказать, чтобы эта тема была в Германии совершенно новой, подчёркивается в статье. В частности, берлинский клуб «МойБазовыйДоход», инициировавший данный проект, уже несколько лет проводит розыгрыши права на получение базового дохода в €1000 евро в месяц на протяжении года. Однако данный эксперимент не сопровождается научными исследованиями, поэтому его результаты нельзя считать репрезентативными.

Однако многие победители лотереи клуба «МойБазовыйДоход» в Германии признавались, как и финны, что они стали испытывать больше удовольствия от жизни благодаря дополнительному доходу. В ходе опроса большинство из них проявили больше решимости к действиям и любопытства. При этом абсолютное большинство опрошенных признались, что испытывают меньшее давление, чем прежде, одновременно ощущая стремление действовать, говорится в статье.

Как рассказал Шупп в интервью Stern, эксперты рассчитывают, что некоторые из участников предстоящего эксперимента действительно откажутся от работы, если поймут, что они «работают исключительно ради денег». Прошлые социологические исследования также показывали, что многие, неожиданно получив денежный подарок в размере €10 тыс., по сути, «ставили всю свою жизнь с ног на голову», сообщается в статье.

Однако примерно в половине случаев люди отвечают, что не изменят в своей жизни ничего и даже не притронутся к этим деньгам, а просто положат их на счет в банке, отметил Шупп. «Так что я не удивлюсь, если не меньшая доля получателей базового дохода оставит в своей жизни все, как есть», — подчеркнул эксперт в беседе с журналистами.

Исследователи надеются, что новый эксперимент в Германии может дать весьма интересные результаты относительно изменений в жизни отдельных людей. Но для общества в целом (что касается уровня цен, зарплат и налогов) он вряд ли будет иметь ощутимый результат, говорится в статье. Ведь если бы безусловный базовый доход ввели для всех без исключения, тогда одновременно государству пришлось бы отменить большинство действующих социальных пособий, чтобы была возможность финансировать новые выплаты, поясняет Stern.

Поэтому на будущее в Германии уже запланированы два дальнейших исследования, одно из которых будет посвящено «облегчённой» версии базового дохода, а другое — концепции финансирования, сообщается в статье. В частности, в 2022 году также предполагается изучить вопрос, насколько положительными могут быть последствия первого исследования, если люди не будут получать €1200 евро в виде дополнительных выплат, а лишь удовольствуются повышением своей зарплаты до этого уровня. То есть, будут получать €1200 евро минимального дохода — вместо максимального уровня базового дохода, поясняет автор.

А заключительная часть исследования будет посвящена вопросу, что произойдёт, если базовый доход с налогом в 50% будет пересчитан для всех остальных доходов, пишет Stern. «По окончании этих трёх исследований можно будет определить, даст ли базовый доход положительный эффект, или же этот эффект возможен вследствие появления дополнительных денег или выросшего психологического чувства безопасности», — подчёркивается в презентации нового проекта.