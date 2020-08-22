 

Fox News – назвали расистом и избили — жителю Портленда досталось от протестующих за попытку помочь женщине-трансгендеру

22.08.2020, 11:25, Новости дня

На прошлых выходных жителя Портленда Адама Хэйнера до потери сознания избили участники беспорядков, и только сейчас пострадавший дал комментарии журналистам. По его словам, он остановил машину, чтобы помочь трансгендерной женщине, на которую напали протестующие, и тогда они обвинили его в расизме и переключились на него и его девушку, передаёт Fox News.

Сегодня комментарии журналистам дал водитель грузовика, которого на выходных сильно избили участники протестов в Портленде. Тем временем сами протестующие возобновляют стычки с федеральными силами. С последними новостями этого вечера наш корреспондент Дэн Спрингер. 

 

Сегодня полиция Портленда ломает голову: где же будет следующая атака. Прошлым вечером нападение состоялось у здания Иммиграционной и таможенной полиции, в котором находились десятки представителей федеральных сил. Портлендская полиция назвала произошедшее бунтом, после того как протестующие устроили пожар, разбили несколько окон и забросали сотрудников органов правопорядка камнями размером с софтбольный мяч. 

 

МАЙК РИЗ, шериф округа Малтнома, штат Орегон: Нам всем следует осудить происходящее насилие. 

 

Всё чаще слышны призывы к гражданам проявить свою позицию и сказать «нет» насилию. В своём заявлении начальник полиции (Портленда. — ИноТВ) Чак Ловелл написал: «Решение заключается в том, чтобы существенная часть нашего сообщества и парнтёров выступили вместе, чтобы указать на такую криминальную активность и осудить её». 

 

На выходных Адама Хэйнера жёстко избили и сегодня он впервые прокомментировал инцидент. По его словам, он остановил машину, чтобы помочь трансгендерной женщине, на которую напали и пытались ограбить. И тогда нападавшие переключились на него самого и его девушку. 

 

АДАМ ХЭЙНЕР, пострадавший: Я просто пытался сделать всё возможное, чтобы мы с ней добрались до машины и унесли оттуда ноги. А в итоге валяюсь весь избитый, без сознания на тротуаре, и она выясняет, что со мной произошло. 

 

Как считает Хэйнер, нападавшие называли его расистом. Полиция всё ещё разыскивает главного подозреваемого Маркиса Лава, который, как сообщается, будучи в бегах, публиковал в соцсетях посты, в которых объяснял свои действия и просил денег. 

 

ДЭН СПРИНГЕР, корреспондент Fox News: Ранее Маркиса Лава уже не раз арестовывали — на его счету семь приводов в полицию, против него дважды выдвигались обвинения по статье о домашнем насилии. Но из-за нехватки доказательств окружной прокурор прекратил оба дела. Но в данном случае у портлендских властей проблем с этим, по всей видимости, не будет. Брэт?

 

С нами был Дэн Спрингер, спасибо.

 

Дата выхода в эфир 20 августа 2020 года.



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