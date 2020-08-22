Названа основная версия взрыва в Ярославле

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22.08.2020, 11:08, Новости дня

Следствие рассматривает в качестве основной версии взрыва в жилом доме в Ярославле утечку газа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной – утечка бытового газа в квартире четвертого этажа», – передает сообщение СК ТАСС.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль расследование взрыва и направил на место криминалистов центрального аппарата.

«По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина для оказания практической помощи при осмотре места происшествия и проведения необходимых следственных действий в Ярославль направлены опытные криминалисты Главного управления криминалистики (криминалистического центра). Кроме того, глава ведомства поручил центральному аппарату СК РФ проконтролировать ход расследования уголовного дела», – сообщили в ведомстве.

Накануне в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате три человека погибли, из них один ребенок, четверо получили различные травмы. В пострадавшем подъезде обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения завершены.

В Ярославле объявлен режим ЧС. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь. К поврежденному от взрыва дому доставлен комплекс «Струна».

В результате взрыва повреждены 12 квартир, шесть из них разрушены полностью.



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