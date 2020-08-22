Минздрав: Вакцина от коронавируса будет бесплатной при условии оплаты добровольного сбора

22.08.2020, 11:05, Разное

Министерство здравоохранения подтвердило, что россиян будут вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19 бесплатно, однако перед этим их обяжут оплатить обязательный добровольный взнос на борьбу с вирусом.

По словам главы кредитно-финансового отдела министерства Александра Кагановича, было бы «цинизмом» брать деньги за это средство, однако и работать себе в убыток Минздрав не намерен.

– Есть просчитанный экономический эффект для производителя, но выгода министерства от вакцинации остаётся под вопросом. Поэтому, конечно, надо что-то решать с этим, мы занимаемся медициной, а не благотворительностью. Пока предварительно утвердили такой вариант: будет добровольный взнос. Оплатил – получи вакцину. Не оплатил… Мы никого не заставляем пока что вакцинироваться, не на этом этапе, – пояснил он.