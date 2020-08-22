 

В Большом каньоне в США обнаружили окаменелые следы возрастом 313 млн лет

22.08.2020, 10:53, Разное

Геологи во время проведения исследования на плато Колорадо в штате Аризона обнаружили в Большом каньоне в США древние окаменелые следы. Учёные предположили, что возраст находки составляет 313 млн лет.
Предполагается, следы оставили двое животных, перемещающихся по песчаному холму. Профессор Алан Крилл из Норвегии ещё в 2016 году заинтересовался обломками горной породы в этой местности. Возможной причиной обрушения скалы учёные назвали передвижение крупных и тяжёлых животных. Валуны якобы появились после движения этих существ миллионы лет назад. Именно на одном из обломков и заметили гигантские следы. Крилл сделал серию фотографий и отправил снимки палеонтологу из Университета Невады в Лас-Вегасе Стивену Роуленду. Эксперт после изучения изображений пришёл к выводу, что следы оставили одни из самых древних рептилий в Большом каньоне или даже на Земле.

Палеонтолог обратил внимание на необычный способ передвижения этих пресмыкающихся. Доисторические рептилии ходили в поперечном направлении. Подобным способом пользуются некоторые современные животные при перемещении с низкой скоростью. К примеру, коши и собаки, если не спешат.



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