 

В Госдуме предложили обеспечивать семьи автомобилем при рождении пятого ребенка

22.08.2020, 10:48, Новости дня

Семьям, в которых рождается пятый ребенок, предлагается предоставлять автомобили российского производства, письмо с такой инициативой направил депутат Госдумы Иван Сухарев министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Депутат отмечает, что поддержка многодетных семей – одна из приоритетных задач государства. Законодатель подчеркивает, что одной из очевидных нужд семей с детьми является личное транспортное средство, однако позволить себе машину могут не все многодетные родители.

«Просим вас рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребенка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счет федеральных средств – вне зависимости от достижения одним из детей возраста 18 лет. Реализация данной идеи стала бы значительной мерой поддержки таких семей», – цитирует обращение Сухарева RT.

Ранее правительство РФ одобрило выделение из резервного фонда в 2020 году субсидий ДОМ.РФ на погашение части ипотеки многодетными семьям.

Кроме того, председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты РФ Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.



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