В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела

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22.08.2020, 10:48, Новости дня

В некоторых районах Токио и других префектурах района Канто зафиксировано падение неопознанного небесного тела, сообщило издание «Иомиури».

Отмечается, что падение небесного тела было зафиксировано в субботу около 22.30 (16.30 мск) Небосклон пересек яркий светящийся шар, а затем погас. Небесное тело сняли на камеры мобильных телефонов очевидцы, также падение попало на камеры видеонаблюдения.

Объект был виден в нескольких районах Токио, в городах соседней префектуры Канагава и даже в более удаленной префектуре Яманаси, передает РИА «Новости».

Ученые пока не могут дать объяснение произошедшему. Однако 2 июля в небе над Японией был замечен подобный светящийся объект. Позже в префектуре Тиба нашли фрагмент метеорита. Специалисты допускают, что и нынешний инцидент может быть связан с падением метеорита.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, сообщил, что над Южным полушарием пролетели пять неизвестных объектов, они были запечатлены на таймлапсе, который космонавт опубликовал в соцсетях.



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