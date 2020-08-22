В Украине не хватает почти 25 тыс. врачей – Минздрав

22.08.2020, 10:31, Новости дня

В Украине наблюдается нехватка врачей, заявил 22 августа на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В 2020 году было выпущено 10 667 специалистов из медицинских вузов, вместе с тем, если посмотреть, что у нас происходит с врачебными должностями, то мы нуждаемся в около 24,7 тыс. врачей, которых нам не хватает”, – сказал министр.

Он подчеркнул, что особенно недостаток медиков чувствуется в сельской местности, где не хватает около 8 тыс. врачей.

“С начала эпидемии очень сильно почувствовали проблему относительно обеспеченности эпидемиологами”, – отметил Степанов.

В конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавирусной инфекции, из-за которой в Украине в 2020 году возникла проблема с медицинским персоналом.

По состоянию на 20 августа, по данным Минздрава, COVID-19 с начала эпидемии был обнаружен у более чем 10 тыс. медиков.