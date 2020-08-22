 

Правительство выделило Карелии 523 млн рублей на строительство социальных объектов

22.08.2020, 10:14, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства порядка 523 млн рублей на улучшение жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры в Карелии.

«Федеральное финансирование поможет ввести в эксплуатацию 11 объектов. В их числе – здания межрайонной больницы с поликлиникой в Петрозаводске, библиотека и спортивный стадион в Сегеже, поселковые детские сады и газопроводы», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что субсидия выделена в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия».

Ранее правительство выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды в городе Усолье-Сибирское в Приангарье.



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