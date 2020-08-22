Самолет с Навальным приземлился в Германии

22.08.2020, 9:45, Новости дня

Самолет, на борту которого находится впавший в кому блогер Алексей Навальный, приземлился в Берлине, следует из данных портала Flightradar.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта Омска в 07.59 (04.59 мск) и приземлился в аэропорту Тегель в 8.47 (9.47 мск), передает ТАСС.

Заместитель главного врача по медицинской части БУЗОО «ГКБСМП №1» Анатолий Калиниченко сообщил перед вылетом, что состояние пациента стабильно тяжелое. «Мы добились определенной стабилизации и возможности транспортировки. За время ожидания борта состояние не ухудшилось» – отметил он.

В субботу утром Навального увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине.

Накануне из Нюрнберга в Омск прибыл борт для транспортировки Навального в Германию. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава. В тот же день супруга Навального подписала заявление с просьбой о транспортировке блогера.