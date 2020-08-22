 

Самолет с Навальным приземлился в Германии

22.08.2020, 9:45, Новости дня

Самолет, на борту которого находится впавший в кому блогер Алексей Навальный, приземлился в Берлине, следует из данных портала Flightradar.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта Омска в 07.59 (04.59 мск) и приземлился в аэропорту Тегель в 8.47 (9.47 мск), передает ТАСС.

Заместитель главного врача по медицинской части БУЗОО «ГКБСМП №1» Анатолий Калиниченко сообщил перед вылетом, что состояние пациента стабильно тяжелое. «Мы добились определенной стабилизации и возможности транспортировки. За время ожидания борта состояние не ухудшилось» – отметил он.

В субботу утром Навального увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине.

Накануне из Нюрнберга в Омск прибыл борт для транспортировки Навального в Германию. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава. В тот же день супруга Навального подписала заявление с просьбой о транспортировке блогера.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / МВД Белоруссии опровергло сообщения о применении боевого оружия во время протестов

06.07 / Систему мониторинга качества воздуха запустили в восьми городских округах Сахалина

17.08 / Перспективный материал для солнечной энергетики разработали в России

15.07 / В Минобороны заявили о безопасности вакцины от коронавируса

10.07 / Депутата в Ингушетии задержали по подозрению в хищении 17 млн рублей

07.07 / На территории бизнес-центра в Петербурге сгорели восемь автомобилей

18.08 / Королевский двор Испании подтвердил местонахождение Хуана Карлоса I

13.07 / Появились данные о состоянии выжившего при крушении Ан-2 в Нижегородской области

04.08 / Приближающийся к восточному побережью США шторм «Исаиас» усилился до урагана

16.07 / Горбачев ответил Пушкову на обвинение в «геополитической капитуляции»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска