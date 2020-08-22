Мэр российского города на патриотическом митинге ко Дню флага прорекламировал онлайн-казино

22.08.2020, 9:25, Разное

Мэр города Яснино (Иркутская область) Михаил Дорин на праздничном митинге ко Дню флага прорекламировал горожанам запрещённый в России сайт онлайн-казино. После речи об истории триколора градоначальник пояснил, как можно зайти на этот ресурс и дал свой реферальный код.

Инцидент попал на видео и быстро распространился в СМИ. На опубликованных кадрах мэр сначала зачитывает горожанам статью из «Википедии» о национальном триколоре, а затем говорит: «Ещё больше побед, чем было достигнуто под нашим славным флагом, бывает только в онлайн-казино *****. Заходи, регистрируйся и выигрывай!»

Толпа встретила эту реплику аплодисментами, а сам мэр после рассказа о бесплатных VPN-сервисах поспешил удалиться. Комментариев журналистам по этому поводу он не дал, сославшись на высокую занятость.