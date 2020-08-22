 

В Apple намерены снять с продажи три актуальные модели iPhone

22.08.2020, 9:17, Разное

Apple планирует отказаться от продаж сразу трех моделей iPhone. При этом все заявленные аппараты на сегодняшний день являются актуальными, еще на один смартфон компания снизит цену после выхода iPhone 12.
О планах Apple изменить ассортимент предлагаемых товаров стало известно из сетевых источников. Блогеры и инсайдеры, специализирующиеся на технологической тематике, сообщают, что это произойдет сразу после презентации двенадцатого поколения iPhone. Ввод на рынок новинки от американского IT-гиганта удешевит iPhone 11 до отметки в 540 долларов.

При этом модели одиннадцатого поколения, а также iPhone XR приобрести уже скоро не будет возможным. Их снимут с реализации во всех официальных точках продаж. Скорее всего, уверены эксперты, в Apple не хотят создавать конкуренцию грядущей новинке своей же продукцией. Из-за этого iPhone 11 с приставками Pro и Pro Max поклонники «яблочной» техники уже не увидят на полках магазинов.

Изменения в представленном модельном ряду ожидаются уже со следующего месяца, вероятнее всего, презентация нового, двенадцатого поколения iPhone, состоится 10 сентября. При этом стоимость новинок составит от 700 долларов за базовую версию с 128-гигабайтным флэш-накопителем. Расширенные модификации Max, Pro и Pro Max получат ценники соответственно в 800, 1000 и 1100 долларов США.



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