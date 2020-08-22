“Севилья” шестой раз выиграла Лигу Европы. Это новый рекорд

22.08.2020, 9:01, Новости дня

Испанский футбольный клуб “Севилья” стал победителем Лиги Европы сезона 2019/2020. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

21 августа в финале, который проходил в немецком Кельне, команда из Севильи обыграла “Интер” из итальянского города Милан.

Испанцы пропустили первыми – пенальти на пятой минуте матча реализовал Ромелу Лукаку.

После этого игрок “Севильи” Люк де Йонг забил дважды – на 12-й и на 33 минутах – и его команда повела в счете.

До перерыва “Интер” сумел сравнять счет усилиями Диего Година (36 минута).

Во втором тайме был забит единственный мяч, который и стал решающим. Его автором стал Лукаку, на этот раз он забил в собственные ворота.

Итоговый результат – 3:2 в пользу “Севильи”.

Испанская команда установила новый рекорд по количеству побед в этом турнире. С начала столетия, когда соревнования еще назывались Кубком УЕФА, “Севилья” шесть раз побеждала в финале – в 2006-м, 2007-м, 2014-м, 2015-м, 2016-м и 2020 годах.

Ближайшие преследователи клуба-рекордсмена – “Ливерпуль”, “Ювентус”, “Интер” и “Атлетико” (Мадрид) – только по три раза выигрывали Кубок УЕФА/Лига Европы.