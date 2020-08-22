Навального забрали из России в Германию

22.08.2020, 9:01, Новости дня

Утром 22 августа российского оппозиционера Алексея Навального, который находился в больнице скорой помощи в РФ, забрали из Омска самолетом. Об этом пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила в Twitter.

“Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. …Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг”, – написала она.

Самолёт с Алексеем вылетел в Берлин.

Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Ярмыш проинформировала, что на борт медицинского самолета, в который поместили Навального, поднялась также его жена Юлия.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

21 августа жена Навального сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются “отдавать” политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и “Медузы” информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ.

Житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке “сдвинулись с мертвой точки”.