 

France 24 – губернатор Калифорнии связал нынешние разрушительные пожары с изменениями климата

22.08.2020, 8:34, Новости дня

Частые удары молний и аномальная жара привели к возникновению большого количества возгораний в штате Калифорния, пишет France24. Из-за наступления пожаров, десятки тысяч местных жителей уже были вынуждены эвакуироваться. По мнению губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, это бедствие доказывает реальность глобальных изменений климата.

Последний эпизод сезона лесных пожаров в Калифорнии стал разрушительным. Раздуваемые сухими ветрами, возгорания вокруг залива Сан-Франциско быстро распространяются. Они уничтожили сотни домов и угрожают разрушить ещё, вынуждая десятки тысяч местных жителей эвакуироваться.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 1: К завтрашнему дню, рано или поздно мы, я думаю, потеряем дом.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 2: Хватает всего одной искры. Ещё полчаса назад этот дом не горел. Как и тот.

Идеальный шторм из экстремальной жары и молний, вызванный сильным скачком высокого давления, спровоцировал пожары. Согласно данным противопожарной службы штата Калифорния, лишь за последние четыре дня почти 11 тысяч ударов молний зажгли более 370 новых возгораний.
После объявления чрезвычайного положения на этой неделе, губернатор Калифорнии заявил, что продолжающееся природное бедствие служит очередным доказательством опасности глобального потепления.

ГЭВИН НЬЮСОМ, губернатор штата Калифорния: Сейчас заканчивается рекордная неделя аномальной жары, приведшая к температуре в 130 градусов по Фаренгейту — наивысшей температуре, когда-либо зафиксированной в Калифорнии, а, может быть, и во всём мире. Тёплые районы становятся теплее, сухие районы становятся суше. Глобальные изменения климата являются правдой: если вы не верите в изменение климата — приезжайте в Калифорнию.

Дым и пепел снижают качество воздуха в районе сотен километров вокруг зон возгорания, добавляя риски для здоровья в разгар пандемии коронавируса. 



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