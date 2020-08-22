 

Мнение: Разгром ИГИЛ в провинции Аль-Байда

22.08.2020, 8:30, Разное


Боец хуситов держит трофейный меч для обезглавливания.

Хуситы выложили огромное видео посвященное операциям в провинции Аль-Байда, где за последние недели войска хуситов освободили огромные территории и разгромли отряды боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды, которым помоагала саудовская авиация.

Хуситы молодцы, успевают наваливать не только саудитам и эмиратчикам, но и "черным".


Хуситы зеленые, саудиты и ИГИЛ Красные. Ярко красным выделен район освобожденный хуситами.


Саудовская символика.


Пленные боевики ИГИЛ.


Убитые боевики.


На взятых позициях. Солдаты хуситов срывают "черный флаг".

Плюс мой обзор событий в Йемене за прошедшую неделю https://riafan.ru/1303008-separatisty-iemena-privetstvovali-sdelku-oae-s-izrailem


Портрет лидера хуситов в Нью-Йорке. В йеменских соц.сетях фото пользуется большой популярностью. Сторонники хуситов желают угнетеным жителям США также добиваться свободы, как это делают хуситы в Йемене.

Источник: Colonel Cassad



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