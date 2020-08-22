Мнение: Разгром ИГИЛ в провинции Аль-Байда

22.08.2020, 8:30, Разное



Боец хуситов держит трофейный меч для обезглавливания.

Хуситы выложили огромное видео посвященное операциям в провинции Аль-Байда, где за последние недели войска хуситов освободили огромные территории и разгромли отряды боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды, которым помоагала саудовская авиация.

Хуситы молодцы, успевают наваливать не только саудитам и эмиратчикам, но и "черным".



Хуситы зеленые, саудиты и ИГИЛ Красные. Ярко красным выделен район освобожденный хуситами.



Саудовская символика.



Пленные боевики ИГИЛ.



Убитые боевики.



На взятых позициях. Солдаты хуситов срывают "черный флаг".

Плюс мой обзор событий в Йемене за прошедшую неделю https://riafan.ru/1303008-separatisty-iemena-privetstvovali-sdelku-oae-s-izrailem



Портрет лидера хуситов в Нью-Йорке. В йеменских соц.сетях фото пользуется большой популярностью. Сторонники хуситов желают угнетеным жителям США также добиваться свободы, как это делают хуситы в Йемене.