 

Израиль поразил цели в секторе Газа в ответ на запуск ракеты

22.08.2020, 8:15, Новости дня

Израиля нанес удары по военным постам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по территории страны прошлой ночью.

«Террористы в Газе выпустили одну ракету по Израилю прошлой ночью. В ответ наши танки атаковали военные посты ХАМАС в Газе», – передает сообщение израильской армии ТАСС.

Накануне система ПВО «Железный купол» перехватила ракету, выпущенную радикалами из сектора Газа по территории Израиля.

Напомним, в последние две недели армия Израиля наносила удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск воздушных шаров со взрывными устройствами из Газы. 11 августа Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа из-за продолжающейся отправки воздушных шаров со взрывчаткой из палестинского анклава.

Кроме того, в понедельник израильские военные предотвратили теракт в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Путин и президент Кипра обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье

15.08 / В Китае была обнаружена древняя скульптура, возраст которой составляет 13 000 лет

01.08 / Вакцинацию от коронавируса для россиян обещали сделать бесплатной

15.07 / В Чехии столкнулись два поезда, есть погибший и десятки пострадавших

08.08 / Российские журналисты и блогеры пристыдили участников беспорядков в Бейруте

11.07 / Истребители поднимались на перехват самолета-разведчика ВВС США над Японским морем

30.06 / Китай принял закон о нацбезопасности в Гонконге, который ограничивает его автономию

23.07 / Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым

01.08 / Лукашенко о задержанных наемниках ЧВК “Вагнер”: Это первая группа, которая планировалась к переброске в Беларусь

27.06 / Polskie Radio – на встрече с Дудой Трамп дал понять, что Польша важнее для безопасности Европы, чем Германия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска