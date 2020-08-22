Великобритания запретила экспорт чая в Россию после отравления Навального

22.08.2020, 7:55, Разное

Министр торговли Великобритании Джеймс аль-Кемаль объявил о введении государством полного эмбарго на поставку любых видов чая на территорию России. По мнению английских властей, путинский режим использует чай для подавления свободной оппозиции.

Поводом введения для жёстких мер стало происшествие с Алексеем Навальным, у которого подозревают отравление чаем в томском аэропорту. Это уже не первый случай, когда напиток выступает грозным оружием в руках спецслужб. Незадолго до смерти чай пили такие видные деятели оппозиции, как Аркадий Бабченко, Александр Солженицын и Егор Гайдар. Великобритания также намерена собрать экстренное совещание Генассамблеи ООН, чтобы призвать другие страны присоединиться к чайной блокаде.

«Это невероятная подлость – травить оппозиционеров чаем. Это создаёт напитку репутацию смертельного оружия режима, в то время как исторически чай выращивался наиболее демократичными и человеколюбивыми способами. Британия не позволит порочить светлый образ этого напитка, который ещё не до конца оправился от Бостонского чаепития, и примет жёсткие меры против стран, которые пытаются использовать его в качестве оружия», — заявил министр.

Президент Александр Лукашенко заявил о готовности белорусских плантаторов полностью обеспечить Россию чаем собственного производства.