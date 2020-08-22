 

Белорусская команда КВН объявила забастовку и отказалась выступать в Высшей лиге

22.08.2020, 7:55, Разное

Минская команда КВН «Дети Тьюринга», ранее отказавшаяся выступать в Крыму по соображениям безопасности, присоединилась к забастовке, объявленной рабочими крупнейших предприятий страны.

КВН-щики сообщили, что не будут выходить на сцену и приостановят своё участие в Высшей лиге в 2020 году до отставки президента Александра Лукашенко.

«Мы не можем шутить в столь нелёгкое для Беларуси время. Наша команда финансируется на государственные средства, поэтому наш отказ станет серьёзным сигналом для президента. Жаль, что приходится прибегать к такой мере, но других вариантов у нас нет», — пояснил капитан команды Марк Величко.

Светлана Тихановская пообещала всем участникам команды квартиры.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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