 

Лукашенко не оставили шансов на спасение: физических и финансовых ресурсов нет

22.08.2020, 7:43, Разное

Добровольная отставка Лукашенко будет лучшим выходом из политического кризиса в Белоруссии, считает эксперт. Однако Болкунец уверен, что новые власти должны гарантировать ему неприкосновенность.

Но держать Лукашенко в республике тоже не стоит: захочет – уедет в Россию, которая предоставит ему политическое убежище, отметил Болкунец. В таком случае Батька сможет сохранить лицо, ведь за последние пару недель он опозорился на весь мир, заявил политолог.

Другим вариантом мирного транзита власти могла бы стать конституционная реформа в течение двух лет. Лукашенко говорил о ней до и после выборов.

Проблема в том, что белорусское общество больше не доверяет Лукашенко, пояснил Болкунец. Теперь граждане хотят его отставки, но президент намерен дождаться спада протестной активности, рассказал аналитик.

Даже если Лукашенко не покинет президентское кресло в ближайшее время и начнет репрессии против оппозиции, его режим обречен, уверен эксперт. “У Лукашенко нет ни физических, ни финансовых ресурсов, чтобы себя спасти”, – сказал Болкунец в интервью порталу “Лента.ру”.

Протесты в Белоруссии идут с 9 августа. В этот день Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко с результатом 80%. Своего пика активность оппозиции достигла в минувшее воскресенье, когда на улицы и площади в разных городах страны вышли около 700 тысяч протестующих.

Но к этому времени белорусские власти смогли оправиться от шока и растерянности, мобилизовали ресурсы и перешли в контрнаступление. Сначала в Минске, а затем в других городах прошли митинги сторонников Лукашенко. Власти стали активнее работать в информационном поле, в том числе в телеграм-каналах. Правоохранительные органы задержали организаторов протестных акций и забастовок на предприятиях.



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