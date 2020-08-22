 

В Харькове из машины пенсионера МВД украли сумку. В ней было 2 млн грн

22.08.2020, 7:31, Новости дня

В Харькове неизвестные украли из автомобиля пенсионера сумку с крупной суммой денег. Об этом сообщили агентству УНН в полиции города.

По информации полиции, из автомобиля Kia Ceed украли сумку, в которой были около 2 млн грн наличными. 

Автомобиль принадлежал местному пенсионеру, бывшему работнику системы Министерства внутренних дел Украины, уточнили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту кражи и устанавливают все обстоятельства преступления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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