В Харьковской области СБУ раскрыла хищение зерна из государственного резерва

22.08.2020, 7:31, Новости дня

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, участники которой разворовывали зерно из хранилищ Государственного агентства резерва Украины. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ установили, что в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области. По данным следствия, в течение 2018–2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 тонн семян подсолнечника и пшеницы на общую сумму более 2,4 млн грн.

Судебно-экономическая экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства, подтвердила недостачу зерна и нанесенный государству ущерб.

Всем участникам преступной группы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).